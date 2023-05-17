محافظ حفر الباطن يرعى تخريج 174 متفوق ومتفوقة من تعليم حفر الباطن

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رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، حفل تكريم 174 متفوقاً ومتفوقة الذي أقامته إدارة التعليم في مسرح الإدارة بحضورعدد من مديري الدوائر الأمنية والحكومية، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وبدء الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة لمدير التعليم محمد القحطاني أشاد فيها بدعم وتشجيع الدولة -رعاها الله – للمتفوقين من أبنائها والمتفوقات بمدارس التعليم العام ، منوها بالرعاية الكريمة من سمو محافظ حفر الباطن لكافة مناسبات وفعاليات التعليم بالمحافظة.

بعد ذلك ألقى أحد الطلاب المحتفى بهم كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته قال فيها : بعد شكر الله نشكر ولاة أمرنا -أيدهم الله- على دعمهم الدائم والمستمر للتعليم واهتمامهم بالتعليم, كما أشكر سمو المحافظ نيابة عن زملائي وزميلاتي على رعايته الكريمة والشكر موصول لسعادة مدير التعليم والإدارة على تنظيم هذا الحفل واستشعارهم بأهمية تكريم المتفوقين التي جعلتهم مشكورين يسعون إلى تكريمنا وتحفيزنا.

واختتم كلمته بالشكر للمعلمين الأفاضل وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وأسرتنا الذين لولا الله ثم تعاونهم لما استطعنا أن نتفوق ونحقق ماحققناه فقد آزرونا وشجعونا ودعمونا فلكم منا خالص الدعوات والحب والشكر ونسأل الله أن نكون قد حققنا المأمول وأن نكون عند حسن ظن الجميع .

ثم قدمن طالبات المحاضرة لوحات إنشادية فأوبريت قمة المجد ليختتم الحفل بمسيرة طلابية تم فيها تكريم المتفوقين والمتفوقات من لدن سمو المحافظ.