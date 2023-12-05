محافظ حفر الباطن يرعى توقيع اتفاقيات إنشاء محافظ استثمارية لأربع جمعيات في المحافظة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بديوان المحافظة اليوم، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، للتباحث حول التنمية المجتمعية في المحافظة وأبرز نتائجها وإسهاماتها في الناتج المحلي.

ورعى سموه خلال اللقاء توقيع اتفاقيات إنشاء محافظ استثمارية وقفية بدعمٍ من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية لصالح جمعيات “رعاية الأيتام ( تراؤف )، والبر الخيرية، وبسمة معافى الصحية، وبرهان لتحفيظ القرآن” بمحافظة حفر الباطن، بمبلغ إجمالي تجاوز 40 مليون ريال.

ويأتي توقيع الاتفاقية إسهامًا من المؤسسة في تعزيز دور القطاع التنموي وخلق تكاملٍ فاعل لاستدامة تقديم الخدمات والبرامج بما يحقق الأُثر المنشود، ويُسهم في توسيع دائرة النتائج على المستفيدين.

وقدّم سموه في ختام اللقاء درعًا تذكاريًا للعثيم نظير جهوده المميزة وإسهاماته الفاعلة في خدمة القطاع غير الربحي في المحافظة.