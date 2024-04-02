محافظ حفر الباطن يرعى ختام بطولة جود الحفر لكرة القدم

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رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، نهائي بطولة جود الحفر للجهات الحكومية الذي نظمتها جمعية التنمية الأهلية بجنوب حفر الباطن، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن خالد بن عبدالله الجهني ومديري الجهات الحكومية ومسؤولي الجهات المشاركة والجهات الراعية، والتي جمعت بين فريق القوات البرية بالمنطقة الشمالية وفريق إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن وانتهت المباراة بفوز فريق القوات البرية بالمنطقة الشمالية بهدفين بمقابل هدف واحد.

وفي ختام المباراة قام سمو محافظ حفر الباطن بتسليم كأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات والجوائز لأصحاب المراكز المتقدمة في البطولة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بجنوب حفر الباطن فيصل دخيل العنزي عن شكره لحضور وتشريف سمو محافظ حفر الباطن، الذي هو امتداد لدعمه واهتمامه الكبير للمحافظة وأهاليها، مضيفاً أن هذه البطولة أقيمت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة وشهدت تنافساً شريفاً بين الجهات الذين نثمن لهم مشاركتهم والجهود التي بذلوها لنجاح البطولة.