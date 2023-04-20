محافظ حفر الباطن يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتَيْن العربية و الإسلامية باليُمن والبركات.