محافظ حفر الباطن يستقبل أبناء جمعية رعاية الأيتام

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استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفرالباطن، بقاعة الاحتفالات بمقرِّ المحافظة اليوم، أبناء جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن “تراؤف”، الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

كما التقط أبناء تراؤف صورةً تذكاريةً مع سموه بابتسامة وبهجة، تخليدًا لهذه المناسبة السعيدة.

ويأتي استقبال سمو محافظ حفر الباطن للأيتام امتدادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعناية والرعاية بهذه الفئة الغالية، والذي هو الديدن المعهود لهذه البلاد المباركة بقادتها الحكماء وشعبها المتكافل.