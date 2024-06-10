محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام

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استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفرالباطن اليوم بمكتبه، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، بحضور أمين محافظة حفر الباطن ‏المهندس خلف حمدان العتيبي والقيادات بشركة مطارات الدمام.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص القيادة على تطوير مجال النقل الجوي، واستقطاب شركات الطيران التي ستسهم في توفير خدمات متعددة للمسافرين، إلى جانب دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

بدوره قدم الحسني لسمو المحافظ تقريراً عن الخطط المستقبلية للشركة ومشاريعها التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في دعم الوجهات السياحية في المنطقة ورفع قدرات الشحن الجوي.