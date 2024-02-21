محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس مجموعة الاستدامة في بنك الجزيرة ووفد جمعية “تراؤف” بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن, بمقر المحافظة اليوم , النائب الأول للرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ووفدًا من جمعية رعاية الأيتام (تراؤف) بمحافظة حفر الباطن.

وكرَّم سموه خلال اللقاء بنك الجزيرة نظيرَ شراكته الإستراتيجية الداعمة لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن، كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج وأثر البرامج المدعومة التي ترتكز على تأهيل وتمكين الكفاءات القيادية الشبابية تحت مسمى (صناعة القادة) الرامية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 , ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية عبر تحسين جاهزية الشباب للدخول لسوق العمل.

وثمن سمو محافظ حفر الباطن هذه الشراكة والدعم النوعي الذي تلقته جمعية (تراؤف) وتمكينها المستمر للشباب من الأيتام واليتيمات بالمحافظة.