محافظ حفر الباطن يستقبل مدير شرطة الشرقية

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بمقر المحافظة اليوم، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد فايز معجب الشهراني، وذلك ضمن زيارته التفقدية للأجهزة التابعة للأمن العام.

واستمع سموه من اللواء الوذيناني إلى تقريراً عن أداء عمل الجهات الأمنية بالمحافظة، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات بحسب توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من مقام الوزارة ممثلا في الامن العام، مشيداً بكل النتائج الايجابية التي تحققت في رفع مستوى الحس الأمني لدى الجميع الذي أثر على استتباب الأمن في المحافظة ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.