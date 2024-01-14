محافظ حفر الباطن يطّلع على مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بمكتبه اليوم، ممثلي وزارة الإسكان بالمحافظة، فرج العنزي، وفهد الشمري.

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان واستعراض مشاريع الوزارة المستقبلية بالمحافظة وإبراز مبادراتها وبرامجها.

ونوه سمو المحافظ بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبرامج الإسكان وتدشين مشروعاتها والخيارات السكنية المتعددة أمام المستفيدين، واهتمام سمو أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه بتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة.