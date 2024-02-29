محافظ حفر الباطن يفتتح المخيم البيئي في حفرالباطن

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افتتح صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، المخيم البيئي الذي تنظمه جمعية حماية البيئة بالمحافظة برعاية صندوق البيئة.

وأكد رئيس قطاع الإستراتيجية والشراكات التنفيذي بالصندوق خالد الحبردي أنّ الصندوق حريصٌ على دعم المبادرات والبرامج التي تُعنى بحماية البيئة والحفاظ عليها ، مبينًا أن رعاية سمو محافظ حفر الباطن للمخيم البيئي ترجمةً لحرص سموه لصندوق البيئة على تحقيق الأهداف ، معربًا عن شكره وتقديره لجمعية حماية البيئة بحفر الباطن وعن إعجابه بمستوى تنظيم المخيم البيئي .

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حفر الباطن عبدالله بن محمد بن بصيص على أن رعاية الصندوق للمخيم البيئي هي حافزٌ كبير ومساهمة فاعلة في تحقيق الهدف المنشود من إقامة المخيم لترك أثر في سلوك الناس تجاه البيئة ينعكس إيجابًا على الحفاظ على البيئة وحمايتها .

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة وجمعية حفرالباطن لحماية البيئة تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .