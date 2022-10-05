محافظ حفر الباطن يُدشن مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة

المناطق_واس

دَشَّنَ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظُ حفر الباطن، أمس، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، الذي تنَفِّذُهُ أمانة حفر الباطن بمشاركة 16 عارضاً من مزارعي المملكة، بحضور أمين المحافظة المهندس حمدان بن خلف العتيبي، وقيادات القطاعات الحكومية.

واطلع سموه على الأنشطة والأركان المشاركة في المهرجان، مستمعاً إلى شرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن عن برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة وأسس الزراعة المنزلية.

وأشاد سمو الأمير منصور بن محمد بتضافر الجهود وهذه الأنشطة والمهرجانات النوعية التي تقيمها الأمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية بالمحافظة، التي تسهم في تنمية مختلف القطاعات وتنشيط الحراك الاقتصادي بالمحافظة، مثمناً لجميع الجهات مساهمتها في إنجاح هذا المهرجان.

ويضمُّ المهرجانَ الذي يستمرُ 4 أيام، معرضاً للمنتجات الزراعية التي تتميزُ بها المملكة والمنتجاتُ الزراعيةُ التحويلية الناتجة منها، إلى جانب عدَّة محاضرات توعوية وإرشادية عن الزراعة المنزلية والمائية، وفعاليات طفل مصاحبة، إضافة لأركان الأسر المنتجة والعربات المتنقلة، كما تهدف الفعاليات إلى تنويع البرامج والأنشطة بالمحافظة والعمل على تنمية القطاعين الاقتصادي والترفيهي بحفر الباطن.