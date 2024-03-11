محافظ حفر الباطن يُدشّن أطول سارية علم بالمحافظة

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دشّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، أطول سارية علم في حفر الباطن في ميدان السارية تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز, وذلك بحضور أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي، وعدد من القيادات العسكرية بالمحافظة.

وتعد السارية التي يبلغ ارتفاعها 80 متراً خامس أطول سارية في المملكة، وتحتوي على مميزات مثل إنارة للطائرات ومانع للصواعق، وبمقاس للعلم بطول 20 متراً وعرضاً بطول 14 متراً.

الجدير بالذكر أن تدشين سارية العلم بحفر الباطن يصاحب الاحتفاء بيوم العلم السعودي 11 مارس، ليكون هذا المعلم إضافة جمالية لمحافظة حفر الباطن، بتنفيذ من أمانة حفر الباطن على تنفيذها ضمن خطّتها لتأهيل ميادين المحافظة.