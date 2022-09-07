كرم محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم، الطالب مشعل الشهراني، بمدرسته ابتدائية ابن النفيس أمام زملاءه، مثمنًا له موقفه تجاه شقيقتيه، بعد أن ظهر مؤخرا في صورة تلقائية حاملاً حقائب شقيقتيه، أثناء اصطحابهما إلى المنزل. وذلك بحضور وكيل المحافظة ومدير مكتب التعليم.

محافظ خميس مشيط يكرم الطفل صاحب صورة حمل حقائب أختيه في المملكة

وتصدر الطفل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صورة يظهر فيها طفل وهو يحمل حقيبة أختيه، في مشهد رائع يجسد مقولة «الأخ سند» وسط إعجاب كبير من المجتمع، ويدرس الطفل مشعل في الصف الرابع الابتدائي وانتشرت له صورة وهو يحمل حقيبه أختيه “نورة وسارة” اللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي وذلك عند خروجهما من المدرسة.

والد الطفل يوضح لماذا حمل الأبن حقائب أختيه

وأوضح والد الطفل، “أنه لم يكن يعلم أن تلك الصورة التي التقطها لابنه وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه وحقيبته ستنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولافت للنظر بعد التقاطها بساعات.

وقال الأب: عودت ابني على حَمْل حقيبته عنه في كل صباح؛ فما كان منه إلا أن بادر عند لقاء شقيقتيه “نورة وسارة”، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بعد أن كنت أتجاذب أطراف الحديث مع والد إحدى الطالبات، بحمل حقيبتيهما؛ لأشاهده وهو بالمنظر هذا؛ فما كان مني إلا أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرسالها لقروبات العائلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت وسط إعجاب كل من شاهدها.

عروض للدراسة المجانية بالمدارس للطالب وأختيه

ووفقًا للتقارير، فإن إحدى المدارس بالطالب وشقيقتيه للدراسة بها عامين مجانًا، فيما رحبت مدرسة أخرى بانضمام الشهراني بها العام الجاري مجانًا، فضلا عن إعلان بعض الهدايا الأخرى من قِبل بعض متابعي القصة الذين تفاعلوا مع المشهد.