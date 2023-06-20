محافظ رابغ يقف على جاهزية ميقات الجحفة ومحطة قطار رابغ لموسم حج هذا العام

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وقف محافظ رابغ خالد بن مبيريك اليوم, على الاستعدادات والإمكانات في محطة القطار بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكذلك التجهيزات التي أعدت في ميقات الجحفة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

واستمع إلى شرح من قبل القائمين على خدمة وراحة ضيوف الرحمن من الجهات المشاركة في الموقعين عن تكامل الأدوار وتوفر الإمكانات والخدمات التي تسهم في تسهيل أمور الحجاج عبر محافظة رابغ، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجد في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن ميقات الجحفة يبعد عن مكة بـ 183كم بالقرب من مدينة رابغ، ويتوفر فيه جامع ومرافق خدمية، كما تبلغ مساحة مشروع محطة رابغ التي تم تصميمها وفق الطابع المعماري المحلي والإسلامي، 274 ألف متر مربع، تضم مبنى رئيسًا يحتوي على صالتين إحداهما للقدوم والأخرى للمغادرة، ومسجد يتسع لألف مصلٍ، ومركز للدفاع المدني، ومهبط للطائرات المروحية، وأرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، إلى جانب مواقف السيارات قصيرة وطويلة الأمد، وصالات لكبار الشخصيات، ومحال تجارية، ومطاعم ومقاهٍ.

وتبلغ سعة المحطة لعدد المسافرين القادمين والمغادرين حوالى 8100 مسافر في الساعة، ويغادر المحطة أربعة قطارات إلى محطة جدة كل ساعة، فيما يصل إليها أربعة قطارات قادمة من جدة كل ساعة، إضافة إلى وصول قطارين من محطة المدينة المنورة كل ساعة، وقطارين عكس الاتجاه كل ساعة.