محافظ سراة عبيدة يُدشّن فعاليات “العاشق المحترف” ضمن مبادرة “أجاويد-2”

المناطق_سراة عبيدة

دشّن محافظُ سراة عبيدة أ.مسفر بن حامد آل محضي، اليوم الثلاثاء، فعالياتِ برامج مبادرة ” العاشق المحترف ضمن مبادرة “أجاويد-2”.

في مسار – الوعي- واطلقتها إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة ومنسوبيها.

وشاهد “آل محضي” والحضور عرضًا قدمه مدير التعليم الدكتور : حسن بن محمد العلكمي للتعريف بالمبادرة، مؤكداً أن الفكرة مستوحاه من وصف صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير : تركي بن طلال، للموظف العاشق المحترف في أداء مهامه الوظيفية،وتقوم فكرة المبادرة على تعزيز دافعية المجتمع نحو جودة الأداء وتنمية شغفهم للتميز والابتكار والاستدامة من خلال برامج تدريبية وندوات ومحاضرات ومسابقات تستهدف جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن مبادرة “أجاويد” هي منافسة رمضانية في مسارات محددة، تشترك فيها مؤسسات المجتمع الحكومي، والأهلي، والخاص، إضافة إلى الأفراد والمجموعات التطوعية.

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير، وضمن معايير وشروط محددة لرفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، ومكامن الجود لدى الأجاويد.

كما تهدف إلى توظيف مكتسبات الأجاويد في خدمة المنطقة.