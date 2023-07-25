محافظ سندات البنوك المركزية الأوروبية تحت الفحص

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يمكن أن تسرع البنوك المركزية الأوروبية عملية تقليص محافظها الضخمة من السندات، وفقا لمسؤولين واقتصاديين يقولون إن هذا سيعزز معركتها ضد التضخم ويفسح المجال لشراء الأصول مجددا في الأزمة المقبلة.

كان ارتفاع أسعار الفائدة الأداة الأساسية للبنوك المركزية لمواجهة الارتفاع الأخير في التضخم، ومن المتوقع أن يرفعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مرة أخرى هذين اليومين، بينما يبدو أن بنك إنجلترا سيحذو حذوهما الشهر المقبل.

لكنها بدأت أيضا بتقليل حيازاتها من السندات ضمن عملية تسمى التشديد الكمي، التي تقلص حجم ميزانياتها العمومية. لا يزال البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يملكان أكثر من ربع ديون حكومتيهما المستحقة، بينما يملك الاحتياطي الفيدرالي الخمس، وفقا لتحليل بيانات من “فاينانشيال تايمز”.

سارت عملية التشديد الكمي، التي بدأت العام الماضي، بسلاسة نسبيا حتى الآن مع علامات قليلة على الاضطراب في أسواق السندات. يعطي هذا الاقتصاديين وبعض كبار المسؤولين في البنوك المركزية ثقة أكبر بأنه يمكن تسريعها خاصة في أوروبا.

قال مارك وول، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، “سيكون من المعقول بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ التفكير بالخطوة التالية في التخفيف التدريجي للميزانية العمومية الواسعة”، مضيفا بأن هذه “قد تكون استراتيجية تعزز مصداقية الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة”.

“بينما لا نعتقد أن قرارا ما على وشك أن يصدر، قد يكون أعضاء البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشددا مستعدين لقبول سعر فائدة نهائي منخفض إذا كان ذلك سيسمح بتسريع التشديد الكمي”، كما قال بول هولينجسوورث، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك بي إن بي باريباس.

من جهته، قال توماس ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين للدخل الثابت في شركة تي رو برايس، إن التشديد الكمي كان “طريقة أخرى لإخراج الطلب من الاقتصاد”.

“لا تحب البنوك المركزية الحديث عن ذلك لأن هناك خطا رفيعا بين السياسة النقدية والمالية. إذا استخدموه كأداة بقوة أكبر فقد ينجح”، كما أضاف.

في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي السنوي في سينترا في البرتغال، أخبر أحد واضعي الأسعار “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي بأن البنك قد يناقش إمكانية بيع بعض السندات بشكل نشط قبل استحقاقها قريبا. قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم نيجل في آذار (مارس) إن البنك المركزي الأوروبي قد يدرس “في وقت لاحق” من هذا العام تقليصا أسرع لبرنامج شراء سندات منفصل قيمته 1.7 تريليون يورو كان قد أطلقه استجابة للجائحة.

توقع ينس آيزينشميدت، كبير الاقتصاديين لأوروبا في مورجان ستانلي، أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص برنامج الشراء في حالات الطوارئ الخاص بالجائحة في كانون الثاني (يناير) العام المقبل، ويوقف إعادة الاستثمار تماما بحلول تموز (يوليو)، ما سيقلله بمقدار 133 مليار يورو في 2024. “تشير جميع الأدلة حتى الآن إلى أنه لا يوجد سبب يمنعهم من التسريع”، كما قال.

من جانبه، قال ديف رامسدين، نائب محافظ الأسواق والأعمال المصرفية في بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يسرع وتيرة التشديد الكمي بعد أيلول (سبتمبر)، لأن تجربته أثبتت أن العملية من الممكن أن تسير “في الخلفية” ولم يكن لها تأثير اقتصادي كبير.

على النقيض من ذلك، لم يظهر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي علامات على التخطيط لتعديل ذلك. انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل أسرع من أوروبا، ولدى البنك أسباب لكي يكون حذرا بشأن مستويات السيولة في الأسواق المالية. في 2019، أجبر الاحتياطي الفيدرالي على إيقاف التشديد الكمي بعد أن تسبب انخفاض قدره 750 مليار دولار في حيازاته من الأصول خلال عامين في ارتفاع في تكاليف التمويل قصيرة المدى.

بلغت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي ذروتها في نيسان (أبريل) 2022 بما يقارب تسعة تريليونات دولار وانخفضت 850 مليار دولار تقريبا، وفقا لحسابات سكوت سكيرم، متداول إعادة الشراء في شركة كيرفتشر سيكيوريتيز.

قال بارفين كوراباتي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة العالمية في جولدمان ساكس، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدما بالتشديد الكمي هذا العام إلى 2024 دون أي مشكلات نظرا إلى أن النظام المالي كان “بعيدا جدا” عن أي نوع من الأزمات. لكنه حذر من أن التوزيع غير المتكافئ لاحتياطات البنك قد يعني أن تواجه بعض المؤسسات ضغوطا مباشرة أكثر من أخرى.

“أنا واثق جدا أننا لا زلنا متشبعين بالسيولة من الناحية التنظيمية (…) لكنه قد لا يكون أكثر التوزيعات فائدة من ناحية أنه من الواضح أن هناك بنوكا صغيرة ومتوسطة الحجم مقيدة من حيث الاحتياطات”، حسبما قال.

إن انهيار عدة مقرضين بمن فيهم سيليكون فالي بنك في وقت مبكر من هذا العام كان تحذيرا لعدم الإفراط في تشديد الظروف المالية، كما قال بعض المحللين.

“قبل انهيار سيليكون فالي بنك، شعر أشخاص كثيرون في الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بالراحة من وضع ضغط المشكلة على التشديد الكمي ورؤية مدى الانخفاض الذي يمكنهم إدارة الميزانية العمومية به”، كما قال بليك جوين، رئيس استراتيجية الأسعار في البنك الملكي الكندي. “إذا شهدنا أي نوع من العقبات أو الإشارات على أن احتياطات البنوك بدأت تصبح شحيحة قليلا، فسيزيد القلق وسيكون إنهاؤها للتشديد الكمي أسرع”.

قد يساعد تكثيف التشديد الكمي على إعادة توازن التأثيرات التوزيعية لتشديد السياسة النقدية، كما جادل ويلاديك، “تبقى أسعار الفائدة الأساسية الأداة الرئيسة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا أفضل شيء نفعله، خاصة إذا انتهى بنا المطاف بدفع التعديلات النقدية كلها على طرف واحد فقط في الاقتصاد”، مثل أصحاب الرهون العقارات.

لكنه حذر من أن العملية تحمل مخاطر، “هناك خطر أننا لا نعرف عواقب التشديد الكمي. قد يكون لا خطي فترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل كبير فجأة”.

“إن هذه منطقة مجهولة لكثير من البنوك المركزية الكبرى في العالم”، كما قال أشوك بهاتيا، مدير مكاتب صندوق النقد الدولي في أوروبا. “بشكل عام، نعتقد أن النهج المتبع حتى الآن ملائم، مع وجود مجال لعمليات إعادة تقييم دورية للوتيرة في المستقبل”.