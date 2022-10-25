محافظ صندوق الاستثمارات: العالم يشهد معدل تضخم وأعلى معدلات لسعر الفائدة منذ 40 عام

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان، إن العالم يشهد حاليا أعلى معدلات التضخم منذ أربع عقود على الأقل، بالإضافة إلى وجود أعلى معدل لأسعار الفائدة منذ آخر أزمة مالية.

وأضاف ياسر الرميان، خلال كلمته في مبادة مستقبل الاستثمار، أن النظام العالم الجديد فالأمر لم يعد يتعلق بالاقتصاد الكلي أو الجزئي، حيث هناك نعيش في عالم متصلمما يعني أنه حال التقدم في مجال يؤثر على كافة القطاعات في العالم، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على كافة النتائج والدراسات حال استخدامها من أجل العمل وتطبيق دون التأثير على باقي القطاعات.