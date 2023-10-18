محافظ ضمد يتفقد المشروعات التنموية بعدد من القرى

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تفقد محافظ ضمد الدكتور خفير بن زارع العمري اليوم، عددا من المشروعات لقريتي الطاهرية وخضيرة وعدد من القرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

واطّلع خلال الجولة على المشروعات التنموية المنفذة في مختلف المجالات الخدمية والصحية والمشروعات التي تحتاجها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، كما تفقد مركز الرعاية الأولية الصحيّة بخضيرة ضمد لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

والتقى خلالها بعدد من الأهالي, مستمعا لاحتياجاتهم من الخدمات خاصة البلدية منها.