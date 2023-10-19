محافظ طريف يرعى فعاليات لجنة الأسرة والمجتمع في المجلس المحلي بالمحافظة لحملة سرطان الثدي

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رعى سعادة محافظ طريف الأستاذ/ بدر بن نجر الصقر، يوم الأربعاء الموافق 18أكتوبر 2023م، فعالية حملة سرطان الثدي، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، والذي يقام سنوياً وعالمياً، حيث قامت لجنة الأسرة والمجتمع بالمجلس المحلي بالمشاركة في الحملة التوعوية لسرطان الثدي، وذلك بإطلاق فعالية مكتملة الجوانب تحت شعار ( رايتك وردية ) والهدف هو نشر الوعي وإيصال رسالة التوعية على أوسع نطاق لكافة شرائح المجتمع لأكبر عدد.

وتستهدف هذه الحملة السيدات والفتيات والأسر المقيمة واللاتي تم دعوتهن لحضور الفعالية بإشراف فريق طبي ومختص في طب الأسرة والنساء للتعريف بأهمية الكشف المبكر لتفادي المرض والتوعية بالمخاطر المحتملة في حال الإصابة بالمرض وطرق الوقاية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالة، بمشاركة مستشفى طريف العام ممثلاً بقسم التنسيق والتثقيف التوعوي. وتمثلت المراكز الصحية والأهلية والجمعيات في مركز الرعاية الصحية الأولية طريف الأوسط، ومركز الحي الشرقي، ومركز أجيال الشمال، ومركز عناية للرعاية الطبية، وجمعية التنمية الأهلية، وجمعية كبد، وذلك لزيادة نشر الوعي بين السيدات وقد خصصت اللجنة المكان بحديقة الإسكان المضاءة بالوردي وأركان خاصة بالتوعية المجتمعية وتوزيع نشرة لنموذج الفحص بالمستشفى بجهاز الماموغرام.

وبتنظيم من “فريق نخبة الشمال للإنقاذ” بقيادة نائب المدير الأستاذ: محمد بشيت الرويلي والأستاذ: محمد جدعان الرويلي وبقية أعضاء الفريق، وشاهد الحضور الضخم الذي يفوق الألف “1000 ” عرضاً مرئياً قدمته لجنة الأسرة والمجتمع عن سرطان الثدي وأعراض الإصابة به وكيفية الوقاية منه.

كما تجول سعادة محافظ طريف بين الأركان التي أبدعت في نشر الثقافة الصحية والعطاء والتوعية. ابتداءً من ركن لجنة الأسرة والمجتمع في المجلس المحلي بقيادة الأستاذة: نجاح المقبل والأستاذة: دنيا الرويلي، الذي هدف للتوعية العامة ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع ومنها نشر الباركود المعتمد من وزارة الصحة وتقديم المنشورات والمطويات والتوزيعات الهادفة، ولافتات مدون عليها عبارات ، أنت الحياة وأنت الأمل في النهاية لا تترددي بالفحص المبكر بأيدي طالبات المرحلة الابتدائية بقيادة الأستاذة :تمام جدعان الرويلي.

وشارك العديد من الفرق بالأناشيد المتضمنة النصح والتوجيه للمرأة كونها هي القلب النابض بالمجتمع ولأنها هي الأمل والحياة وهي: فرقة الفراشات بقيادة الأستاذة بسمة الرويلي ، وفرقة همة فوق القمة بقيادة الأستاذة : صباح راكد والأستاذة : راجين حامد.

ومن ثم تجول سعادته بين أركان الأسر المنتجة التي كان لها دور فعال وأثنى على جهودهم ومشاركتهم ، ومن ثم لركن الفن التشكيلي الذي يضم نخبة من الفنانات المبدعات للتعبير عن هذه الفعالية بضرب ريشة الفن بتجانس الألوان ونتيجة مبهرة.

وفي الختام أعرب ” الصقر” عن سعادته و شكره وثنائه للجنة الأسرة والمجتمع ولجميع من شارك وساهم في نجاح هذه الفعالية.