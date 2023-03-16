محافظ فيفاء يدشن مبادرة تهيئة وتنظيف المساجد بالمحافظة

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استقبل محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة يحيى بن حسن المالكي ورئيس شؤون المراقبين عبد الله بن يحيى الفيفي ومندوب التطوع فيصل الفيفي؛ حيث قدم المالكي التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م لإدارة المساجد بفيفاء تضمن منجزات الإدارة وأعمالها خلال العام المنصرم؛ كما سلم المحافظ ثلاثة تقارير عن المبادرات التطوعية التي تم تفعليها وهي لنجعلها خضراء؛ ومبادرة العناية بالمساجد الأثرية؛ ومبادرة تنظيف أفنية الجوامع ومداخلها بالمحافظة.

ودشن محافظ فيفاء مبادرة تهيئة وتنظيف المساجد بالمحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بجامع “نيد الضالع” وتشمل المبادرة ٣٣٤ جامعاً ومسجداً؛ ويشارك فيها مائتي متطوعاً، منهم مائة متطوع من طلاب ثانوية فيفاء بالشراكة مع مكتب التعليم في المحافظة و50 متطوعة من منسوبات الإدارة وطالبات فيفاء و50 مشاركاً من منسوبي إدارة المساجد بالمحافظة.

من جانبه شكر محافظ فيفاء إدارة المساجد والعاملين بها على الجهود المبذولة لخدمة بيوت الله وحث الجميع على استمرار هذه المبادرات التي تهدف للعناية والإهتمام بالمساجد.