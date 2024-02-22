محافظ هيئة الحكومة الرقمية يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

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رفع معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: إن الاحتفاء بهذا اليوم يجسد العمق التاريخي والإرث الحضاري منذ انطلاقة اللبنة الأولى للدولة السعودية في الدرعية، ووصولاً إلى هذا العهد الزاخر؛ مما يعزز روح الانتماء لوطن شامخ وقيادة حكيمة.

وعد هذه المناسبة الغالية فرصة عظيمة للاعتزاز بتاريخ مجيد يفاخر به السعوديون، وإنجازات رائدة تشهدها الحكومة الرقمية في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في المجالات جميعها وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه إلى أن يوم التأسيس يعد شاهدًا لمسيرة حافلة بالأمجاد, سائلًا المولى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد عليها هذه الذكرى وهي في أرقى ملامح النماء والرخاء.