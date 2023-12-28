محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الخطاب الملكي يؤكد نهج التنمية المستدامة الذي تتبناه المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

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نوّه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بأهمية مضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في مجلس الشورى اليوم، مبينًا أن الخطاب الملكي أظهر حجم الإنجازات التي حققتها المملكة في جميع الأصعدة، وذلك بالتركيز على دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.

وقال معاليه: “إن الخطاب الملكي أكد عزم المملكة وخطواتها الراسخة على طريق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومسيرة التحول الاقتصادي ومواصلة دعم مسيرة النمو والازدهار لبلادنا المباركة”، مؤكدًا أن الخطاب الملكي يجسد بوضوح أهمية المكانة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم معاليه كلمته سائلاً المولى – عز وجل – أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه وازدهاره ورخاءه لتستمر مسيرة التقدّم في جميع المجالات