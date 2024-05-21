محافظ ⁧‫الخرج‬⁩ يزف 1200 خريج من متدربين التدريب التقني بمختلف التخصصات

المناطق _ أشرف العصيمي

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني والمهني للدفعة الـ 20 بمسرح الكلية التقنية للبنين بالخرج بحضور نائب المحافظ المساعد للتدريب عبدالرحمن بن عمر المقبل.

وقدم محافظ الخرج التهنئة للخريجين والخريجات، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لبرامج التدريب التقني والمهني بمختلف التخصصات مؤكدًا أن هذا الدعم يواكب متطلبات سوق العمل.

من جانبه ثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقه الرياض بالإنابة المهندس عمر العبيد لسمو محافظ الخرج رعايته لهذه المناسبة.

وأضاف “العبيد” خلال كلمته بالحفل أن خريجي هذا العام بلغ عددهم 1200 خريج وخريجة بمختلف التخصصات النوعية التي تدعم سوق العمل.

وفي ختام الحفل شهد محافظ الخرج مراسم توقيع اتفاقيات بين الكليات التقنية وعدد من القطاعات الحكومية منها توقيع اتفاقية مع بلدية الخرج في عدد من الجوانب التدريبية والمجتمعية وكذلك توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص ،كما كرم المتفوقين والمتفوقات وأعلن تخريج الدفعة الـ20.