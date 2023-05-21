“محاكاة الهجمات السيبرانية”.. محاكاة افتراضية ضمن معرض “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني

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يستعرض معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني أمام زواره في محطته الأولى بمدينة الرياض، محاكاة افتراضية لعدد من الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى التوصيات التي يتطلب اتباعها لتجنب التعرض للمخاطر السيبرانية بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى جميع شرائح المجتمع.

ويقدم ركن “محاكاة الهجمات السيبرانية”، محاكاة افتراضية لعدد من الهجمات السيبرانية المحتملة، كما يقدم الركن عدداً من التوصيات حيال أفضل الممارسات التي تساعد على تجنّب المخاطر السيبرانية والحد من إمكانية حدوثها.

ويأتي المعرض ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني «آمن» الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة سابك ووزارة التعليم ويمتد تنفيذه لمدة عام في مناطق المملكة كافة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع كافة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.