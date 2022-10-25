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محامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا في قضية حمدالله

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 أكتوبر 2022 - 2:31 مساءً

علق سعود الرمان المحامي الرياضي، على قرار الفيفا في قضية حمدالله والنصر.

وقال “الرمان” عبر برنامج “الحصاد الرياضي: النصر لم يخسر القضية وحمدالله لم يكسب القضية، القرار صدر فقط في مستحقات اللاعب المتأخرة وليست تعويض.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 أكتوبر 2022 - 2:31 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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