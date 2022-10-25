محامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا في قضية حمدالله

علق سعود الرمان المحامي الرياضي، على قرار الفيفا في قضية حمدالله والنصر.
وقال “الرمان” عبر برنامج “الحصاد الرياضي: النصر لم يخسر القضية وحمدالله لم يكسب القضية، القرار صدر فقط في مستحقات اللاعب المتأخرة وليست تعويض.
📞 سعود الرمان – قانوني:
بخصوص قرار ال FIFA في قضية حمدالله والنصر …#النصر لم يخسر القضية و"حمدالله" لم يكسب القضية .. القرار صدر فقط في مستحقات اللاعب المتأخرة وليست تعويض
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@alrummansaud pic.twitter.com/qA8yDognHH
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 24, 2022