محاولة اغتيال إمام مسجد “عمر بن الخطاب” في أمريكا

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرا المسجد الأمنية في مدينة باترسون، قيام شاب يرتدي سترة صفراء بدخول مسجد عمر بن الخطاب خلسة وانتظار سجود المصلين ليقوم فجأة بمهاجمة الإمام (سيد النقيب) البالغ من العمر 70 عاما وقام بطعن الإمام مرتين في خاصرته.