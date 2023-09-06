“محاولة قلب نتائج انتخابات 2020”.. المتهمون يدفعون ببراءتهم

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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وبقية المتهمين الآخرين في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية، بالبراءة من التهم الموجهة ضدهم، وفق ما أوردت شبكة “سي أن أن” الثلاثاء.

ودفع المتهمون الـ19 بالبراءة دون المثول أمام المحكمة، إذ يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصياً والتقدم رسمياً بالإقرار بالبراءة أو الذنب من خلال الأوراق المقدمة إلى المحكمة.