محاولة لفهم ما يجري

عبدالله بن بجاد العتيبي

فلسطين هي القضية العادلة التي دمّرتها الخطابات التي دافعت عنها عبر عقودٍ، كالخطاب القومي والخطاب اليساري والخطاب الإسلاموي، وهي خطابات افتقرت للعقل السياسي القادر على إدارة ملفات معقدةٍ بوعيٍ وحكمةٍ وتوازنٍ، من ترهات حسنين هيكل إلى حماقات «اليسار العربي»، وصولاً إلى تطرفات سيد قطب، وهؤلاء الثلاثة تحديداً مع ما بينهم من التداخلات والشد والجذب، إلا أنهم هم من علت أصوات تياراتهم بعد أحداث غزة.

كان في المنطقة صراعٌ ممتدٌ لعقودٍ من الزمن بين مشروعات ثلاثةٍ: المشروع الطائفي الذي يتبنى «المقاومة» ضمن مفرداتٍ متعددةٍ وتقوده إيران، والمشروع الأصولي الذي يريد إسقاط الدول العربية وبناء دولة الآيديولوجيا، أو «الخلافة» ويقوده بعض الأتراك وبعض العرب، وجماعات الإسلام السياسي وتنظيمات الإرهاب، والمشروع الثالث هو مشروع الاعتدال العربي وتقوده السعودية ومصر والإمارات ومن معهم من الدول العربية.

قبل أكثر من عقدٍ ظنّ المشروعان المعاديان للعرب أنهما انتصرا إبّان ما كان يعرف زوراً بـ«الربيع العربي»، ولكن دول الاعتدال العربي قلبت الطاولة على الجميع وأعادت الاستقرار للمنطقة، ولم تلبث السعودية في السنوات الأخيرة أن أخذت زمام القيادة في المنطقة بقوتها الذاتية وتحالفاتها الإقليمية والدولية، برؤيتها ومشروعها ونجاحاتها، فأصبحت قبلة العالم والاقتصاد والسياسة، وحلم الشباب وأمل الأجيال، ودعمت حلفاءها وقلّمت أظافر الخصوم بإدارة مذهلة للملفات المعقدة ورسم طرق التنمية والمستقبل لنفسها وللمنطقة بأسرها.

لم ترضَ المشروعات المعادية بذلك وهي ترى نهاية الطريق، وفشل آيديولوجياتها واستراتيجياتها وانتصار السعودية وحلفائها الثابت ونجاحاتها المستمرة والمتواصلة، وكان لا بدّ من إعاقة ذلك بأي شكلٍ وأية طريقةٍ، وكانت أفضل الطرق لتحقيق ذلك، هي في تحريك القضية الفلسطينية لارتكاب مغامرةٍ غير محسوبة العواقب وتهييج الشارع وحشد الرأي العام العربي وخلط الأوراق إقليمياً ودولياً، وإيقاف هذه النجاحات المستمرة، وهكذا جرى.

من لا يستطيع رؤية هذا الأمر جلياً على حقيقته فلديه مشكلة في الوعي السياسي أو نقصٌ في إدراك التاريخ القديم والحديث أو هوى آيديولوجي، وإن حاول إخفاءه، فالتوصيف البارد لما جرى هو انقلاب الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي على مشروع الاعتدال والتقدم والرقي والتسامح والسلام العربي.

تحركت «الخلايا النائمة» للمحورين المعاديين للعرب في كل اتجاه، إعلامياً وفكرياً وعبر «السوشيال ميديا»، وقامت سوق «الشعارات» و«المزايدات»، وأصبح سهلاً على السعوديين رصد سهام النقد التي توجه لبلادهم من دون زمامٍ ولا خطامٍ، نقدٌ لسياستها ومشروعاتها وتنميتها واقتصادها ورؤيتها، بل وللترفيه فيها، وذلك غاية ما يكون من انكشاف للمشهد وأبعاده، وأنه يسعى جهده لإيقاف التقدم والنهوض الحضاري الذي تقوده السعودية في المنطقة.

السعودية سياسياً لم تصنع أي شيء مختلفٍ، بل واصلت سياستها الثابتة والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته استمراراً لنهج مؤسسها الملك عبد العزيز وملوكها سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وسلمان، وأكدت على ثوابتها ودافعت عن الحق الفلسطيني في كل محفلٍ دوليٍ وكل محادثاتٍ سياسيةٍ، واستمرت في تنميتها ومشروعاتها ورؤيتها بعيداً عن أي المغامرات والمغامرين الأسرى لآيديولوجيات متطرفةٍ أو لشعاراتٍ أكل عليها الدهر وشرب.

رد فعل إسرائيل كان متوقعاً، وجاء عنيفاً ولا إنسانياً ودموياً ومداناً، وقد علمه قادة بعض الفصائل جيداً، وهم لا يكترثون أبداً للفلسطيني العادي وما يجري له من مجازر، بل يرغبون في مكاسب سياسيةٍ يؤثرون بها على توازنات القوى في المنطقة، وهم يصرحون من قبل ومن بعد بتبعيتهم للمحور الإيراني الذي تخلى عنهم تماماً في هذه الحرب.

صور الدمار ودماء الضحايا من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء في غزة بدأت تخرج، والجيش الإسرائيلي يتوغل عسكرياً ولا يبدو مستعجلاً في إنهاء مهمته الدموية قبل أن يثخن، ويحرق هذه الضحايا في الطريق، وكم هو معيبٌ على من هتف في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أن يختبئ الآن.

يحق للمتابع أن يتساءل بجديةٍ، أين اختفت الأصوات النخبوية التي شاركت الجماهير العواطف والهياج وتركت العقل والعلم؟ لماذا لا يعلقون ويكتبون الآن وغزة وشعبها المغلوب على أمره يحرقون على مجامر الآيديولوجيا وتحت نيران العدوان الإسرائيلي الغاشم، أليس هذا معيباً أخلاقياً وسياسياً؟

«وهم التطابق» بين تجارب الشعوب والأمم هو وسيلة نخبوية بدأها اليسار وتبعهم عليها غيرهم لتوحيد مشاهد بينها تناقضات لا مجرد اختلافات، ومقارنات البعض ما يجري في غزة بتجارب الجزائر أو فيتنام أو أفغانستان هي مقارنة مع فوارق كبرى، وخيارات الحرب والسلام ليست نزوةً يقررها فردٌ أو فصيلٌ تابعٌ لهذه الدولة أو تلك في المنطقة والعالم، بل هي خيارات شعبٍ بأسره وسلطةٍ تمثله، ومن العبث التلاعب بمصائر الشعوب تحت ذرائع أفكارٍ متناقضة.

أخيراً، فالأحداث القاسية تمنح الدروس، وغايات التخريب ونشر الفوضى وتعطيل التنمية والتقدم لن تتحقق مهما صنع “المقاومون” و “الشعاراتيون”.

*نقلاً عن: aawsat.com