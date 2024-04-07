«محايل» تحتفي بتخريج «681» حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

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احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم “تعاهد” بمحافظة “محايل عسير”، بتخريج «681» طالباً وطالبة، تمكنوا بفضل الله تعالى من حفظ القرآن الكريم على أيدي أساتذة في مختلف حلقات التحفيظ بالمحافظة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة محايل «إبراهيم بن أحمد الأحمري» التهاني والتبريكات، وأشاد بجهود معلمي الحلقات وأسرهم التي ساهمت بتحقيق حفظ كتاب الله، في إنجاز يفخر به الوطن وثمرة من ثمرات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير التي تنتشر حلقاتها للطالب والطالبات.

وقال رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم «إبراهيم الأحمري» في تصريحات لـ”الوطن”: أن الجمعية منذ تأسيسها شهدت إنجازات متلاحقة وانتشارا لمناشطها وزيادة في عدد طلابها وطالباتها بفضل ما تحظى به المملكة من دعم سخي من القيادة التي تولي عناية كريمة للقرآن وأهله وعلمائه ومؤسساته إلى جانب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأصحاب الخير من أجل الاستمرار في إنشاء أجيال قرآنية دستورها القرآن، وأوجّه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يحرصون على متابعة الطلاب وتشجيعهم، وكذلك مشرفي الحلقات والمشرف التعليمي للطلاب بالجمعية، وطاقم إدارة الجمعية من مديرها التنفيذي وجميع موظفيها.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.