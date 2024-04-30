محايل تستعد للأمطار: بلدية ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة الطقس السيئ

المناطق_عمر آل قايد

رفعت بلدية محافظة محايل عسير مستوى جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وأوضحت البلدية أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة، وتوزيع المهام لتفعيل الخطة الموسمية.

وبينت أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، ومراجعة توزيع الفريق .

وقالت الفرق الميدانية من آليات وقوى بشرية ،في حالة إستعداد لمباشرة بلاغات الطوارئ التي قد تنتج عن الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام بشكل عام .

وأختتمت متمنين السلامة للجميع .