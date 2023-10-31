محرز وفيرمينيو يقودان هجوم الأهلي أمام أبها

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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة أبها، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة الأهلي وأبها، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة أبها، على النحو التالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، بسام الحريجي.

محور الارتكاز: فرانك كيسيه، غابري فيجا.

خط الوسط المهاجم: آلان سانت ماكسيمان، روبيرتو فيرمينو، رياض محرز.

قلب الهجوم: فراس البريكان.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الرحمن الصانبي، علي الأسمري، هيثم عسيري، سعد بالعبيد، محمد المجحد، زياد الجهني، علي مجرشي، ريان حامد، فهد الرشيدي”.

وتأهل الأهلي، إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العين بنتيجة (3-2)، في مباراة دور الـ32، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة،

في المقابل، صعد أبها، إلى دور الـ16 بكأس الملك، بعد الفوز على هجر بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.