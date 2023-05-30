محطات رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بماليزيا

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تُقدّم مبادرة طريق مكة خدماتها النوعية وإنجازها السريع من مطار كوالالمبور الدولي بمملكة ماليزيا في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة، ما عزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتذليل أي تحديات قد تواجه الحجاج، وسهلت إجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444.

وتبدأ أولى محطات المستفيدين من مبادرة طريق بأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم، والحصول على تأشيرة الحج، ثم إصدار بطاقة صعود الطائرة وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.

عقب ذلك يتم إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.

وبعد وصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، تسلّم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.