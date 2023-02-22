محكمة إيرانية تقضي بسجن نمساوي 7.5 سنوات بتهمة التجسس

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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن طهران حكمت على مواطن نمساوي كان قد اعتقل في إيران نهاية أكتوبر الماضي بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس.

وذكرت الخارجية النمساوية، إنها استدعت سفير إيران في فيينا احتجاجاً على هذا الحكم، بحسب موقع “إيران انترناشونال”.