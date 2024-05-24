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محكمة العدل الدولية تصدر قراراً بالوقف الفوري للهجوم العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح

24 مايو 2024 - 8:45 مساءً
Barbed wire surrounds a camp for displaced people in Rafah in the southern Gaza Strip on March 17, 2024, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

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أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وطالبت المحكمة بإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان، إضافةً إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.

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وقررت محكمة العدل الدولية أيضاً أن تقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة تقريراً بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار خلال شهر من تاريخ إصداره

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24 مايو 2024 - 8:45 مساءً
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