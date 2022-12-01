محكمة تونسية تصدر أمر ضبط وإحضار بحق نجل الغنوشي

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نقلت إذاعة موزاييك التونسية، الخميس، عن متحدث قضائي أن محكمة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق معاذ الغنوشي، نجل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الموجود خارج البلاد.

وأضافت موزاييك أن وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، صلاح الدين الراشدي، أكد صدور أمر ضبط وإحضار بحق نجل الغنوشي وشخص آخر خارج البلاد أيضا، لكنها لم تذكر اسمه.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاثنين مطلوبان في قضية محاولة “تغيير هيئة الدولة، والاعتداء على الأمن الداخلي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.

والاثنين الماضي، مثل راشد الغنوشي أمام حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لمواصلة استجوابه في قضية تسفير شباب تونسيين للقتال في مناطق النزاع خارج البلاد.

ويواجه الغنوشي اتهامات بوجود دور له ولحركة النهضة في تسفير آلاف التونسيين لسوريا والعراق للانضمام والقتال مع الجماعات الإرهابية، وهي اتهامات ينفيها حزبه ويعتبر أنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لتصفية خصومه والتنكيل بهم.

وبدأت التحقيقات مع الغنوشي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام في تونس، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث قرر القضاء إبقاءه في حالة سراح وعلى ذمة الأبحاث وتأجيل الاستماع إليه لموعد لاحق.

وإلى جانب الغنوشي، تٌتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض، والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.