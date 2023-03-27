محكمة ميركانتايل تضع برشلونة في ورطة

تعرض برشلونة لضربة قوية في وقت سابق من الشهر عندما ألغت محكمة ميركانتايل قرارها بمنح تسجيل جافي للفريق الأول، استجابة لشكاوى الدوري الإسباني.

قرار إلغاء تسجيل جافي يعني أن لاعب الوسط اضطر إلى التخلي عن قميصه رقم ستة والعودة إلى مجموعته رقم 30، وهذا يعني أيضًا أن الشاب يــعود إلى عقده القديم مع برشلونة، ولم يتم التصديق على تمديد العقد الذي وقع عليه مرة أخرى في سبتمبر.

على الرغم من أنه لا يزال يُسمح لـ جافي بتمثيل برشلونة، فمن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم وسيحصل اللاعب على راتب ضئيل قدره مليون يورو لكل موسم، مقابل 8 ملايين يورو المتفق عليها في العقد الجديد.

ووفقًا لموندو ديبورتيفو ، لم يردع جافي بسبب وضع عقده، اللاعب لا يزال مصمما وملتزما بقضية برشلونة ولا ينزعج من التكهنات حول مستقبله، كما وضع أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي في حالة تأهب قصوى.

جافي لا يزال ملتزمًا باللعب لبرشلونة كما كان دائمًا، كما أنه يأمل في الفوز بالألقاب مع الفريق الكتالوني، ويقترب لاعب خط الوسط بالفعل من لقبه الأول في الدوري الإسباني ، حقق برشلونة حاليًا تقدمًا قويًا بفارق 12 نقطة على قمة جدول الدوري.

النادي في وضع يسمح له بإحراز لقب كأس الملك في نهاية الموسم، وبقدر ما يتعلق الأمر بوضع عقده، يعلم جافي أن المشكلة ستحل عاجلاً وليس آجلاً، ويريد أن ينتظرها بدلاً من أن يستثمر فيها.

اقرأ ايضًا