محلل استراتيجي: دول شرق أوسطية ستلعب دوراً مهماً في وقف الحرب الروسية الأوكرانية

قال “جون كافوليتش” المحلل الاستراتيجي، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت لها أهمية كبرى على الساحة الدولية، بشكل يمكنها من أن تلعب دورا مهما في وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “البعد الأخر”، أن دول الشرق الأوسط من الممكن أن تتدخل بشكل مباشر لإجراء مفاوضات وعقد مباحثات بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني، لوقف القتال الدموي الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.

وأكد أن كلا من الرئيسين الروسي والأوكراني لديهم تصورات حول إمكانية وقف القتال والحرب بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، إذا ما وصلت أعداد القتلى إلى رقم معين، مشيراً إلى أن الرياض وأنقرة يمكن أن تتوسطا لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.