محلل الطقس العقيل: الحرارة بدأت في الانخفاض.. والرطوبة مستمرة على السواحل الغربية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.