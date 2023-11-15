محلل الطقس في مركز الأرصاد “عقيل العقيل”: خلال اليومين القادمين ستشهد مناطق المملكة أمطار من متوسطة إلى غزيرة

أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد “عقيل العقيل”، أن هناك الكثير من مناطق المملكة تشهد حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه خلال اليومين القادمين ستشهد عدة مناطق في المملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على القطاع الشمالي والشمالي الشرقي.

ونصح جميع المواطنين بأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني خاصة مع دخول الساعات المتأخرة من الليل والتي تزداد فيها فرص هطول الأمطار.