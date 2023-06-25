محلل الطقس: يوم التروية نتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في المشاعر المقدسة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية

كشف “عقيل العقيل” محلل الطقس، عن درجات الحرارة المتوقعة في أيام التروية بالمشاعر المقدسة.

وقال إن درجات الحرارة خلال أيام التروية ستتراوح ما بين 43 و45 درجة مئوية في مشعر منى، وستكون نسبة الرطوبة أقل.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن اتجاهات الرياح ستميل من الشمالية إلى الشمالية الغربية، وهو ما يساعد نوعا ما في تلطيف الحرارة.

وأكد أن حالة السماء ستكون صافية، مشيراً إلى أنه قد تظهر بعض السحب على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.

وأوضح أنه في يوم عرفة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية.