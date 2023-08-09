محلل رياضي: الدوري السعودي خلال السنوات القادمة سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم

أكد المحلل الرياضي ” محمد عبد الكريم”، أن الدوري السعودي خلال السنوات القليلة القادمة، سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح العربية”، أن المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية وطنية ورؤية قومية للمملكة، لتقدمها في كافة المجالات.

وأوضح أن الدوري السعودي اليوم أصبح من أهم الدوريات في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه هي البداية فقط للدوري السعودي، الذي سيجذب له المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم.