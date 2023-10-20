محلل سياسي: إدارة “بايدن” تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب موقفها من الحرب في غزة

أكد المحلل السياسي “إيهاب عباس”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تواجه ضغوطا داخلية وخارجية بسبب موقفها من الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.

وبين أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلف آراءا ضد تل أبيب داخل المجتمع الأمريكي الذي كان واقفا بقوة في وقت من الأوقات بجوار إسرائيل.

وأشار إلى أن الأصوات التي كانت تطالب بوقوف الولايات المتحدة بجانب تل أبيب هدأت بشكل كبير، وأصبح هناك استقالات بين المسؤولين بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.