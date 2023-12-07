محلل سياسي: اقتحام الجيش الإسرائيلي لقلب رام الله قد يؤدي لتوسيع المواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية

أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لقلب مدينة رام الله قد يؤدي إلى توسيع المواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المستوطنين الإسرائيليين يقومون باعتداءات مباشرة على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضح أن ممارسة الاحتلال الإسرائيلي القمع في الضفة الغربية، لن يبقى كثيرا دون رد فلسطيني، وهو ما ينذر بفتح جبهة أخرى على إسرائيل في الضفة الغربية.