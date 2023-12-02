محلل سياسي: الإحساس بالفشل تسبب في حراك غير عادي داخل الجيش الإسرائيلي وهو ما دفع إلى التصعيد الأخير والعنيف على قطاع غزة

أكد الكاتب والمحلل السياسي “نظير مجلي”، أن هجوم 7 أكتوبر لا يزال عالقا في أذهان النخب والقادة السياسيين في تل أبيب.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الإحساس بالفشل تسبب في حراك غير عادي داخل الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن هجوم الفصائل الفلسطينية المباغت دفع الجيش الإسرائيلي إلى التصعيد الأخير والعنيف على قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت مرة أخرى لمربع تبني وجهة النظر الإسرائيلية، وهو الأمر الذي شجع الحكومة لإصدار قرار بمواصلة الحرب.