محلل سياسي: الإدارة الأمريكية هي التي تقف إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة وتُريد لتل أبيب أن تنتصر بأقل الخسائر المُمكنة

أكد الكاتب والمحلل والسياسي “محمد هواش”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تقف إلى جانب إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأزمة الرواية الإسرائيلية في سرد الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تريد أن تنتصر تل أبيب بأقل الخسائر الممكنة.