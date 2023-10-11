محلل سياسي: “الجامعة العربية” تبذل جهودا كبيرة لتخفيف آثار القصف الإسرائيلي على غزة.. والنتائج قد تتأخر

أكد المحلل السياسي “عايد المناع” أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لتخفيف آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، لكن النتائج من الممكن أن تتأخر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القوات الإسرائيلية تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة، يستهدف المنشآت المدنية والمتستشفيات والمدارس والمساجد، مما يزيد الأمور تعقيدا.

وبين أن الولايات المتحدة والدول الغربية أبدت منذ اللحظة الأولى موقفها الداعم لإسرائيل، وأعطتها الحق في ارتكاب الجرائم في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل أقصى مساعيها من أجل احتواء الأزمة وخفض التصعيد من الجانب الإسرائيلي.