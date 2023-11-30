محلل سياسي: الجيش الإسرائيلي سيستأنف حرب غزة للضغط على “حماس” لتخفيض تطلعاتها في صفقة الأسرى

أكد الكاتب والمحلل السياسي “نظير مجلي”، أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف الحرب على قطاع غزة، من أجل الضغط على حركة حماس لتخفيض تطلعاتها في صفقة الأسرى.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل لا تريد الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون لديها.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل منذ بداية الحرب لاجتياح إسرائيل لقطاع غزة.