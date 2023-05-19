محلل سياسي: رؤية المملكة حلم كل عربي لأنها تهدف إلى التنمية (فيديو)

قال الدكتور جارح المرشدي المحلل السياسي إن الرؤية التي صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمنطقة العربية هي حلم كل عربي لأنها تهدف إلى التقدم والتنمية والتطوير المستمر والفعال في كافة الاتجاهات وعلى مستوى جميع الأصعدة.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “ياهلا” الذي يتم عرضه على قناة “روتانا خليجية” أن الفراغ الذي أحدثته بعض الدول العربية بسبب النزاعات والخلافات السياسية فتح الباب أمام التدخلات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والإضرار بالأمن القومي العربي.

وأوضح أن الحرب اليوم تحولت من حرب بالسلاح إلى زرع أفكار وأيديولوجيات تهدف إلى ضرب الدول من الداخل بواسطة أبناءها، وإعادة النزعة الطائفية بين أطياف الوطن الواحد، موضحا أن الشعوب العربية تتأثر بالعاطفة أكثر من تأثرها بالعقل.

وأكد أنه منذ أكثر من عقدين يحاول الأعداء المتربصين بالوطن العربي غرس الأفكار والأيديولوجيات الفكرية والعرقية والعاطفية والطائفية، كالعراق الذي نرى فيه أكثر من 30 جماعة ما بين أيديولوجية عرقية ودينية صرفة.