محلل سياسي روسي: أمريكا غير منصفة وليس لديها أية استراتيجية للخروج من الأزمة في أوكرانيا أو غزة

أكد المحلل السياسي الروسي الدكتور “رولاند بيجاموف”، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير منصفة وليس لديها استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة في أوكرانيا أو غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى كل الأحداث الموجودة على الساحتين الإقليمية والدولية من وجهة نظر الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية فقط.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ينظر إلى أن كلا من روسيا وحماس هي أنظمة مستبدة وليست ديمقراطية مثل إسرائيل.