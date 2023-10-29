محلل سياسي روسي: قصف الأماكن المدنية “جريمة حرب”.. وصفقة القرن تنص على تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

أكد الدبلوماسي السابق والمحلل الروسي “فيتشسلاف ماتوزوف” أن قصف الأماكن المدنية هي جريمة حرب يحرمها القانون الدولي والإنساني.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.

وأفاد بأن روسيا ترفض استهداف المدنيين بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضحايا في الحروب التي تتدخل بها روسيا يكونوا من العسكريين وليس المدنيين.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن التي تنص على تهجير سكان غزة إلى سيناء، وسكان الضفة الغربية إلى الشرقية.